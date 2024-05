Kort tid etter angrepet pågrep politiet en 24 år gammel kvinne og en 34 år gammel mann som begge fikk status som mistenkte.

Den mannlige angriperen dyttet aggressivt til politikeren og både truet og fornærmet henne. I tillegg begynte han å rive ned plakatene som politikeren nettopp hadde hengt opp. Han blir nå etterforsket for overfall, trusler, fornærmelser og for å ha skadd en annens eiendom. Den kvinnelige angriperen skal også ha spyttet på politikeren.

De to hadde også angivelig blitt observert sammen med en gruppe som gjorde nazihilsener. Derfor blir de begge to også etterforsket for å bruke symboler tilhørende ukonstitusjonelle organisasjoner.