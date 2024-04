Pakken inkluderer artillerigranater, systemer for å bekjempe droner og raketter til luftforsvarssystemet Patriot.

– Dersom Putin lykkes i Ukraina, vil det få alvorlige og globale konsekvenser for sikkerheten, sa Austin da han presenterte pakken på et møte i kontaktgruppen for Ukraina.

– Vi vil ikke nøle, vi vil ikke vike unna og vi vil ikke svikte, fortsatt den amerikanske forsvarsministeren.

Den nyeste militære bistanden har kommet på plass etter Kongressen i denne uken vedtok å gi rundt 61 milliarder dollar i hjelp til Ukraina. Samtidig gikk de inn for støtte til Israel og Taiwan.