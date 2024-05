Det er foreløpig ukjent når møtet vil finne sted eller hva som står på agendaen.

Det er under tre måneder siden sist Jordans konge møtte Biden i Det hvite hus for å diskutere Gazakrigen. Kong Abdullah sa da at det umiddelbart trengs en varig våpenhvile på Gazastripen, og at en israelsk bakkeoffensiv mot Rafah vil føre til en ny humanitær katastrofe.

– Vi kan ikke stå bi og la dette fortsette. Vi trenger en varig våpenhvile nå. Denne krigen må ta slutt, sa Abdullah 12. februar.