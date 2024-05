Brevet er levert til Det hvite hus. Her uttrykkes det stor bekymring for Israels krigføring i Gaza, samtidig som de folkevalgte demokratene anklager Israel for med overlegg å hindre nødhjelp til den palestinske befolkningen i Gaza.

– Dette har ført til en humanitær katastrofe uten sidestykke, framholder de.

De ber Biden gjøre det klart overfor statsminister Benjamin Netanyahu at han risikerer å miste våpenstøtten fra USA hvis det fortsatt legges hindringer for nødhjelpsleveranser.

Dette bør imidlertid ikke omfatte luftvernsystemer som Iron Dome, understreker de.