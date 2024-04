Det er en amerikansk tjenesteperson som bekrefter dette overfor kanalen ved 3.30-tiden natt til fredag norsk tid.

Kilden kan ikke bekrefte om også mål i Syria og Irak er blitt truffet av israelske raketter. J erusalem Post skriver at det er kommet meldinger fra lokale ikke navngitte kilder om eksplosjoner også i Suwayda sør i Syria og i Bagdad-området og Babil i Irak.

Det iranske statstilknyttede nyhetsbyrået Fars melder at det er blitt hørt eksplosjoner på flyplassen i Isfahan, men at årsaken er ukjent.

– Årsaken til disse eksplosjonene er ennå ukjente, og det jobbes med å finne ut detaljer om hendelsen, skriver Fars.

Jerusalem Post skriver at videoer som angivelig skal være filmet fra Isfahan, skal vise iransk luftvern som er aktivert over området.

Omdirigerer fly

Flere flyselskaper har begynt å omdirigere flygningene sine over den vestlige delen av Iran, blant dem Emirates og FlyDubai. Selskapene har ikke oppgitt noen begrunnelse, men meldinger utstedt til lokale luftfartsmyndigheter antyder at deler av det iranske luftrommet kan ha blitt stengt, melder nyhetsbyrået AP.

Isfahan ligger om lag 350 kilometer sør for hovedstaden Teheran. Det iranske militæret har en stor flybase i Isfahan, og området har også anlegg knyttet til det iranske atomprogrammet.

Iranske myndigheter hadde ved 4-tiden norsk tid ikke kommet med noen uttalelser.

Gjengjeldelse

Israel har varslet angrep mot Iran som svar på Irans drone- og rakettangrep mot Israel forrige helg. Det var Irans første direkte angrep mot Israel noensinne.

Iranske myndigheter uttalte at angrepet, som bestå av rundt 300 droner og raketter, var gjengjeldelse for et israelsk luftangrep mot Irans konsulat i Syrias hovedstad Damaskus tidligere i april.