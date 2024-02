Bygningen i Gaza by der Humanity & Inclusion (HI) har sine kontorer ble bombet og helt ødelagt onsdag, opplyser organisasjonen. De ansatte ble evakuert tidlig i krigen, og ingen var til stede i lokalene.

– Det ble ikke gitt noen advarsel til HI, selv om koordinatene til bygningen som avtalt var rapportert til israelske styrker via FNs system for å hindre angrep mot humanitære mål, opplyser organisasjonen, som tidligere het Handicap International.

– Vi er dypt bekymret over de siste måneders mønster der sivile bygninger hvor organisasjoner har sine kontorer, skoler eller boliger blir ødelagt, sier Federico Dessi, som leder HIs virksomhet i Midtøsten.

Humanity & Inclusion har drøyt 3500 ansatte og driver hjelpearbeid blant funksjonshemmede i over 60 land.

Fredag ble Israels ambassadør i Belgia kalt inn på teppet i Brussel for å motta en formell protest på bombingen av kontorene til den statlige belgiske hjelpeorganisasjonen Enabel i Gaza by.

– Ødeleggelsen av sivil infrastruktur er absolutt uakseptabel og i strid med internasjonal lov, slo Belgias utenriksminister Hadja Lahbib fast.