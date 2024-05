Moskvas ordfører Sergej Sobjanin kom med opplysningene tidlig natt til fredag.

På Telegram-kontoen sin skrev han at dronen var på vei mot den russiske hovedstaden. Luftvern skjøt den ned over Podolsk, like sør for Moskva, og vrakrestene førte verken til personskader eller ødeleggelser, ifølge ordføreren.