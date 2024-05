Delstatssenatet stemte onsdag for å fjerne abortforbudet, før Hobbs signerte lovforslaget torsdag kveld norsk tid. Justisminister i delstaten Kris Mayes sier imidlertid at opphevelsen tidligst kan tre i kraft 27. juni.

Etter at USAs høyesterett for snart to år siden skrotet høyesterettskjennelsen Roe vs. Wade og fjernet retten til abort, innførte en rekke delstater med konservativ ledelse strenge abortregler.

I Arizona bestemte delstatens øverste domstol i april at det 160 år gamle abortforbudet skulle vekkes til live igjen, med mindre de folkevalgte grep inn.