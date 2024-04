Den daværende politimannen Joseph Fischer fra Pennsylvania har anket en føderal dom, men det amerikanske justisdepartementet holder fast ved at han kan dømmes for å ha hindret en offentlig prosess – at Kongressen formelt utropte Joe Biden som valgvinner.

Fischers forsvarer Jeffrey Green argumenterer med at tidligere rettspraksis tilsier at lovanvendelsen er feil og at den aktuelle loven bare skal benyttes i tilfeller der noen har klusset med beviser.

Seks av de ni dommerne i høyesterett er konservative og har alt gitt uttrykk for skepsis til justisdepartementets argumenter i saken.

Dersom dommerne mot formodning skulle gi departementet medhold i at Fischer har gjort seg skyld i et slikt føderalt lovbrudd, kan det få følger for straffesaken mot tidligere president Donald Trump, som er tiltalt for det samme av spesialetterforsker Jack Smith.

Fischer risikerer opptil 20 års fengsel dersom han blir funnet skyldig i å ha hindret en offentlig prosess.