– President Vladimir Vladimirovitsj Putin har overlevert Dumaen et forslag knyttet til Mikhail Vladimirovitsj Misjustins kandidatur til vervet som statsminister, uttalte Dumaens speaker Vjatsjeslav Volodin tidlig fredag morgen.

Han varsler at de folkevalgte i det russiske underhuset senere fredag skal stemme over Putins forslag. Det regnes som nesten sikkert at Misjustin får fortsette som statsminister, ettersom det knapt er opposisjon i nasjonalforsamlingen.

Russisk lov slår fast at landets regjering må gå av før innsettelsen av landets president etter presidentvalg. Putin ble av landets valgmyndigheter utpekt som vinner av presidentvalget i mars og ble tatt i ed for en ny seksårsperiode tirsdag.

58 år gamle Misjustin er en teknokrat som ble utnevnt av Putin som statsminister i januar 2020 etter Dmitrij Medvedev. Misjustin ledet før det landets føderale skatteetat, der han fikk æren for å ha mer enn doblet skatteinntektene i løpet av tiåret han ledet etaten.