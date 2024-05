Å kalle palestinaskjerfet for et politisk symbol er rasisme, mener Saade, som har en far med palestinsk opphav.

– Dette skjerfet fikk jeg av pappa da jeg var guttunge, for aldri å glemme hvor familien kommer fra. Da visste jeg ikke at det en dag skulle kalles «politisk symbol». Det er som å kalle Dalahesten for et politisk symbol. I mine øyne er det bare rasisme, skriver Saade i en tekstmelding til SVT.

Han hevder han bare ville være inkluderende, og minner om årets slagord for Eurovision, som er «United by Music».

– EBU later til å synes at min etnisitet er kontroversiell. Det sier ikke noe om meg, men alt om dem, lyder det videre fra Saade.

Tirsdag kveld sang han «Popular», som i 2011 tok ham til tredjeplass i Eurovision, med skjerfet fra faren rundt håndleddet. Dette til tross for at sangkonkurransen er strengt upolitisk og ikke tillater flagg fra land som ikke konkurrerer.

Påfunnet høstet kritikk fra både SVT og Eurovision-arrangør EBU.

– Vi synes det er kjedelig at han utnytter sin medvirkning på denne måten, sier eksekutivprodusent Ebba Adielsson til TT.

EBU beklager overfor Expressen at Eric Saade valgte å kompromisse med reglene om å være nøytral. Ifølge EBU er alle som opptrer «svært klar over» reglene.