– Vi har ennå ikke sett en plan som overbeviser oss om at sivile effektivt kan beskyttes, sa USAs utenriksminister Antony Blinken under et møte i World Economic Forum i Riyadh i Saudi-Arabia mandag.

Den amerikanske utenriksministeren understreket viktigheten av diplomati, som ifølge ham har hindret at krigen mellom Israel og Hamas har utviklet seg til å bli en regional storkonflikt.

– Vi kom svært nær en opptrapping eller spredning av konflikten, men jeg tror at vi takket være svært fokusert, svært besluttsom innsats var i stand til å unngå det, sa han.

Iran gjennomførte et større rakett- og droneangrep mot Israel som svar på landets angrep mot den iranske ambassaden i Syrias hovedstad Damaskus. Israel gjennomførte deretter et begrenset angrep på mål i Iran, men det har ikke vært direkte trefninger mellom de to landene siden.

Blinken besøker senere i uka Israel, som nylig la et nytt forslag til våpenhvile med Hamas på bordet. Hamas har omtalt forslaget i positive vendinger.

– Hamas har nå et usedvanlig, usedvanlig sjenerøst israelsk forslag foran seg, sa Blinken mandag.

– De må bestemme seg, og de må bestemme seg raskt. Jeg håper at de vil ta den riktige avgjørelsen, sa han.