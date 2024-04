Politiet mener det er bevist at medlemmer av Russlands militære etterretningstjeneste (GRU) var ansvarlig for hendelsen. Det opplyser en talsmann for spesialenheten mot organisert kriminalitet mandag.

Likevel er etterforskningen nå avsluttet. Årsaken er at Russland ikke har villet etterkomme en anmodning om hjelp til å oppklare saken, og at politiet mangler informasjon som trengs for å reise sak mot konkrete personer i Russland.

Eksplosjonene skjedde ved et lager øst i Tsjekkia i oktober og desember 2014. Tidligere samme år hadde Russland invadert den ukrainske Krim-halvøya.

Tsjekkiske myndigheter mener at Russland utførte angrepet for å hindre leveranse av våpen og ammunisjon til områder hvor den russiske hæren opererte.

Eksplosjonene førte til enorme materielle skader, og det tok flere år for tsjekkiske myndigheter å rydde området for ammunisjon og eksplosiver.

Russland nekter blankt for å stå bak, og saken førte til en større diplomatisk feide mellom de to landene.