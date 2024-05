– Vår holdning til det nåværende utkastet til avtale er negativt, sa Hamdan til TV-kanelen Al Mana onsdag ifølge The New York Times.

Hamas har mottatt et forslag som skal innebære våpenhvile i 40 dager dersom alle Hamas' gisler i Gaza frigis. Hamas ønsker seg en permanent våpenhvile.

Etter at Hamdan uttalte seg, kom Hamas' presseavdeling med en uttalelse om at Hamas-lederne ikke vil godta det israelske forslaget slik det foreligger, men at de er villige til å fortsette forhandlingene.

– Den negative holdningen betyr ikke at forhandlingene er avsluttet, skriver de.

Israel statsminister Benjamin Netanyahu sier han støtter avtaleforslaget, men han fastholder at en bakkeinvasjon av Rafah er nødvendig, før eller senere.

I TV-intervjuet sa Hamdan at forhandlingene kommer til å ta slutt hvis «fienden gjennomfører Rafah-operasjonen».

Rafah ligger sør på Gazastripen og er den siste store byen som israelske bakkesoldater ikke har inntatt. Flere hundre tusen palestinere har søkt tilflukt i området.