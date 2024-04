Språkkravet ble vedtatt i nasjonalforsamlingen torsdag, som et tiltak for å styrke det katalanske språket.

Andorranere utgjør rundt halvparten av de 80.000 innbyggerne i det lille landet som ligger inneklemt mellom Spania og Frankrike. Med rundt 25.000 spanjoler i landet og en rekke arbeidsinnvandrere fra Latin-Amerika, er spansk blitt dagligspråk for mange.

Rundt 3000 personer som må fornye oppholdstillatelsen i år, vil bli møtt med det nye språkkravet. De som ikke består prøven, må ta et 30-timers språkkurs.

Katalansk snakkes også i den spanske regionen Catalonia, som Andorra grenser til.

Andorra har for øvrig to statsoverhoder som følge av en konflikt på 1200-tallet om hvem som hadde herredømmet over området. Løsningen ble å dele makten mellom den spanske biskopen av Urgell og den franske greven av Foix. Sistnevntes tittel ble senere forent med den franske tronen, og etter revolusjonen er det til slutt Frankrikes president som har arvet rollen som samfyrste av Andorra sammen med biskopen.