Skjelvet hadde sitt episenter 17 kilometer sørvest for byen Uwajima og var 15 kilometer dypt, ifølge USGS.

Det er ikke kommet melding om skadde.

Også for to uker siden ble Japan rammet av et jordskjelv. Det skjelvet hadde en styrke på 6,0 og hadde episenter på øya Honshu. Ingen ble skadd i det skjelvet.