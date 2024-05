Over 2200 hus er rammet av flom, og mange husdyr har blitt tatt av vannmassene i en Haut-Cap, ifølge myndighetene.

De er ventet mer regn de nærmeste dagene.

Haiti har den siste tide opplevd at kriminelle bander har tatt kontroll over store deler av landet. Over 2500 mennesker er drept eller såret i gjengrelatert vold i Haiti i årets tre første måneder, viser en FN-rapport, som beskriver situasjonen som «kataklysmisk». 1,4 millioner mennesker trues av hungersnød.