– Det er et tydelig moralsk standpunkt fra sosialdemokratiet i Europa, sier leder Magdalena Andersson i de svenske Socialdemokraterna.

Hun var blant partilederne som lørdag var på plass i Berlin for å signere felleserklæringen.

– Vi samarbeider ikke med partier som bygger sin ideologi på å gjøre forskjell på mennesker, ettersom det er en grunnleggende udemokratisk tanke, sier Andersson.

Hun framholder at man i EU-parlamentet ikke vil se noen samarbeid som ligner på den svenske regjeringens avtale med ytre høyre-partiet Sverigedemokraterna.

Den tidligere statsministeren viser til at det finnes to partigrupper på ytre høyrefløy i EU-parlamentet, og at Sverigedemokraterna tilhører en av dem.

– Den sosialdemokratiske partigruppen kommer ikke til å samarbeide med noen av dem, sier Andersson.

Erklæringen skyldes imidlertid ikke frykt for at sosialdemokratiske partier i Europa skal nærme seg ytre høyresiden, bedyrer Andersson. Hun beskriver løftet heller som en symbolhandling.

– Det er vår sosialdemokratiske bevegelse som gjør dette, og vi vil gjerne at både de liberale og høyrepartiene i Europa gjør det samme, sier hun.