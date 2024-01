Hun mener også at landene som har innstilt sin støtte, trolig bryter med sine forpliktelser i FNs folkemordkonvensjon.

Albanese er FNs spesialrapportør for de okkuperte palestinske områdene.

Både USA, Storbritannia, Tyskland, Finland og flere andre vestlige land har inntil videre stanset sin støtte til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA). Årsaken er mistanke om at tolv UNRWA-ansatte var vært involvert i angrepet på Israel 7. oktober i fjor.

Til sammen har FN-organisasjonen over 30.000 ansatte. I Gaza spiller UNRWA en avgjørende rolle arbeidet med å hjelpe hundretusener av krigsrammede palestinere.

Fredag krevde FNs øverste domstol, ICJ, at Israel må ta flere konkrete grep for å unngå at landets styrker begår folkemord på Gazastripen. Blant annet må befolkningen der få tilgang til effektiv humanitær bistand.

Dagen etter valgte en rekke land å innstille støtten til UNRWA, påpeker Albanese. Hun mener dette er direkte i strid med ICJs ordre.

– Dette vil medføre juridisk ansvar – eller slutten på det internasjonale juridiske systemet, hevder hun.