Tenåringen kom i stor fart mot politiet og ble skutt og drept, opplyser delstatsminister Roger Cook i Western Australia.

På en pressekonferanse sammen med politiet opplyste delstatsministeren at det er indikasjoner på at gutten var blitt radikalisert via internett.

Ifølge ABC News fant hendelsen sted i forstaden Willetton, sør i den vestaustralske byen. Kanalen melder at det var gutten selv som varslet politiet i den første nødsamtalen rett etter klokka 22 lørdag kveld lokal tid. Han skal ha fortalt at han skulle utføre en voldshandling. Politiet fikk også inn en annen nødsamtale fra noen på stedet.

Cook opplyser at medlemmer av det muslimske miljøet i delstaten også ringte for å varsle politiet.

På stedet fant politiet en mann med stikkskader i ryggen, ifølge ABC News.

Delstatens politimester opplyser at gutten var kjent av politiet fra før – og deltok i et opplegg for å hindre personer som står i fare for å bli radikalisert.