– For 80 år siden kjempet millioner av ukrainere for å få en endelig slutt på nazismen, sa Zelenskyj i en tale på årsdagen for Tysklands kapitulasjon i 1945.

– Men i dag står ukrainere nok en gang opp mot ondskap som er gjenfødt, som har kommet tilbake og som ønsker å ødelegge oss igjen, sa han under et besøk i landsbyen Yahidne.

I begynnelsen av mars 2022, kort tid etter invasjonen, stengte russiske styrker over 350 landsbyboere inne på en skole i Yahidne i flere uker. Blant dem var det 80 barn.

Ifølge Zelenskyj døde ti mennesker i fangenskap, mens 17 andre ble drept.

– Dersom dette ikke er nazisme, hva er det da, sa han under besøket i landsbyen.

Yahidne ble gjenerobret av ukrainske styrker i slutten av mars 2022.

– Alle som kommer for å ødelegge oss, vil før eller siden måtte flykte fra Ukraina, sa Zelenskyj.