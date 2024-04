ASML er påvirket av handelskonflikten mellom Kina og Vesten.

De regnes som en av verdens ledende produsenter av maskiner som lager de mikroskopiske kretsene i databrikker, utstyr til såkalt nanolitografi. Det har dermed en sentral posisjon i et marked verden er stadig mer avhengig av.

Resultatet endte på 1,2 milliarder euro i første kvartal. I fjerde kvartal i 2023 var resultatet på 2 milliarder euro.

Ordreinngangen gikk ned til 3,6 milliarder euro, en kraftig nedgang fra 9,2 milliarder euro i fjerde kvartal.

ASML kunngjorde tidligere i år at eksporten av "et mindre antall" avanserte maskiner til Kina var blitt stanset. Det er også blitt meldt at amerikanske myndigheter la press på Nederlands regjering i saken.