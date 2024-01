Hamas-angrepet 7. oktober, mot det som var ansett for å være et nærmest ugjennomtrengelig israelsk forsvarsverk, sjokkerte en hel verden.

1162 mennesker ble drept i angrepet, blant dem 332 israelske soldater og 57 politifolk. De øvrige var sivile, blant dem 33 barn.

Hvor mange som ble drept av Hamas-soldater, og hvor mange liv som gikk tapt da israelske stridsvogner og kamphelikoptre ble satt inn mot angriperne, er ikke fastslått.

Krever gransking

Pårørende av drepte vil ha svar på hvorfor israelske stridsvogner skjøt granater mot hus der sivile israelere ble holdt som gisler, og mange israelere krever også svar på hvorfor israelsk etterretning ikke forutså angrepet og det israelske forsvaret greide å stanse det.

De palestinske angriperne lyktes også med å ta med seg rundt 240 soldater og sivile tilbake til Gazastripen, for å bruke dem som bytte i fangeutveksling med Israel.

Over 100 ble frigitt i en slik fangeutveksling 1. desember, mens 23 andre antas å være døde. Flere av dem er drept i israelske angrep og forsøk på redningsaksjoner, tre ble skutt og drept av israelske soldater til tross for at de bar et hvitt flagg.

Israel anslår at minst 123 soldater og sivile fortsatt holdes fanget i Gaza, og statsminister Benjamin Netanyahu fastholder at de israelske angrepene fortsetter helt til de er frigitt.

Usikker framtid

Krigens andre mål er ifølge Netanyahu å knuse Hamas en gang for alle og å sørge for at Gaza aldri mer vil utgjøre en sikkerhetsmessig trussel mot Israel.

Hvem som skal styre Gaza dersom Israel lykkes med dette, og hvor lenge israelske styrker skal bli stående der, har både Netanyahu og andre israelske ledere vært vage på.

Flere israelske statsråder har tatt til orde for å fordrive de 2,3 millioner innbyggerne i Gaza til andre land i regionen, for deretter på nytt å etablere israelske bosetninger der.

Trusselen om slik etnisk rensing har resultert i skarpe reaksjoner fra USA og europeiske ledere, som slår fast at Gaza er palestinsk, skal styres av palestinere og inngå i en framtidig palestinsk stat.

Diplomati

USAs utenriksminister Antony Blinken er for tiden på rundreise i regionen, der arabiske ledere ber ham om å legge press på Israel for å få en slutt på palestinernes lidelse.

Søndag møtte Blinken Jordans kong Abdullah, som advarte ham om hvilke «katastrofale konsekvenser» det kan få dersom Israel fortsetter angrepene mot Gaza.

Blinken ba på sin side om innspill til hvordan Gaza skal styres i framtida og understreket samtidig viktigheten av at krigen ikke sprer seg i regionen.

Kamp for å overleve

For palestinerne i Gaza kommer spørsmål om framtida i andre rekke. De kjemper nå en daglig kamp for å overleve.

Ifølge palestinske helsemyndigheter er minst 23.000 palestinere drept i israelske angrep de siste tre månedene, og luftangrepene har ifølge militære eksperter overgått selv de alliertes massive bombing av Tyskland under andre verdenskrig.

Ytterligere 7000 er savnet og det fryktes at de ligger i ruinene av bombede bygninger. 70 prosent av ofrene er barn og kvinner.

Nærmere 60.000 er såret, men 23 av Gazas 36 sykehus er ødelagt og ute av drift og mange sårede må derfor klare seg selv.

Over 1,9 millioner palestinere, 85 prosent av befolkningen i Gaza, er drevet på flukt fra hjemmene sine, og mange av dem har nå knapt tak over hodet og lite eller ingenting å en gang vende hjem til.

Ruiner

FN anslår at over 60 prosent av alle boliger på Gazastripen er ødelagt i de israelske angrepene, og det samme er store deler av vann- og elektrisitetsnettet.

Den israelske blokaden av området har i tillegg bidratt til at hver fjerde palestiner der nå ifølge FN opplever «katastrofal hungersnød», og at så å si alle sulter og er avhengige av matvarehjelp utenfra.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har også advart mot overhengende fare for epidemier, som kan komme til å kreve vel så mange liv som krigshandlinger dersom ikke mer nødhjelp slippes inn.

Tap

Israelske ledere hevder på sin side at krigen mot Hamas gir gode resultater og forteller daglig om funn av våpenlagre, kommandosentre og tunneler.

8000 militante palestinere er drept siden 7. oktober, hevdes det fra israelsk side, der det rett nok tidligere har blitt anslått at Hamas har opptil 40.000 menn under våpen.

Den israelske hæren lider også tap i Gaza, der 173 soldater ifølge forsvarsledelsen hittil er drept eller har omkommet i ulykker og over 1000 er såret.

Ikke vellykket

Uavhengige analytikere stiller spørsmål ved hvor vellykket den israelske krigføringen har vært. Giorgio Cafiero, som leder Gulf State Analytics i Washington, er blant dem.

– Sannheten er at denne tre måneder lange krigen mot Gaza ikke har gått så bra for Israel, sier han til Al Jazeera.

– De israelske tapstallene har vært ganske høye, og motstanden de møter i Gaza er fortsatt ganske sterk, sier han.

Tiden er nå i ferd med å renne ut, mener Cafiero, som stiller spørsmål ved hvor lenge Israel kan fortsette de massive angrepene.