Torsdag kollapset regjeringssamarbeidet mellom Yousafs parti Det skotske nasjonalpartiet (SNP) med De grønne på grunn av uenighet om klimapolitikk.

De konservative har siden fremmet et mistillitsforslag mot Yousaf selv, mens Labour har fremmet et mistillitsforslag mot hele regjeringen hans. Det virket usannsynlig at Yousaf ville overlevd det første mistillitsforslaget, ettersom De grønne også kom til å stemme mot ham.

– Jeg undervurderte åpenbart hvor mye det ville såre De grønne å avslutte samarbeidet, sa Yousaf på en pressekonferanse mandag.

Det ble også vurdert fra SNPs side om de kunne samarbeidet med partiet Alba, som ledes av SNPs tidligere leder Alex Salmond. Dette var imidlertid svært kontroversielt innad i SNP.

Yousaf ber nå om at det holdes et ledervalg i SNP så snart som mulig. Skottlands førsteminister er leder for en regjering som har ansvar for de fleste saker som angår Skottland, minus de som styres av den britiske regjeringen i London.

Yousaf ble førsteminister for knapt et år siden, i mars 2023. Da overtok han etter den mangeårige SNP-lederen Nicola Sturgeon, som trakk seg kort tid før hennes ektemann ble pågrepet i en korrupsjonsskandale.