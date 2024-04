– Ukrainerne betaler prisen med sine liv når våpnene ikke blir levert. Og vi vil alle betale en mye høyere pris hvis ikke Putin stoppes, sa Stoltenberg på en pressekonferanse med Zelenskyj ifølge avisa.

Han la samtidig til at det ikke er for sent for Ukraina å vinne.

– Vi diskuterte hvordan vi skal styrke støtten til Ukraina. Jeg var også ærlig med Zelenskyj at allierte de siste månedene ikke har levert det vi lovet. USA har brukt seks måneder på å bli enige om en støttepakke og europeiske allierte har heller ikke levert det de lovet. Men nå er jeg sikker på at Nato vil levere, sier Stoltenberg.