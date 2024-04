– Vi har forskjøvet vår tidsvurdering. I går regnet vi med at vi ville være her til i dag. Vi regner nå med at vi vil være her til i morgen tidlig, minst, sier innsatsleder Tim Ole Simonsen i brann- og redningsetaten Hovedstadens Beredskab til danske TV 2 onsdag morgen. Han opplyser at slukkearbeidet fortsetter.

Brannfolkene jobber også med å sikre at bygningens yttervegger ikke raser sammen. Det skjer blant annet ved at konteinere settes opp for å stive av fasaden.

– For å sikre trafikken skal vi sørge for at børsbygningen ikke raser ut på gaten, sier Simonsen.

Han sier at avsperringene i området fortsatt vil være der onsdag. Flere deler av området Indre By i København er stengt som følge av brannen, blant annet Vindebrogade, Børsgade og Holmens Kanal.

Når slukkingsarbeidet er avsluttet, begynner de tekniske undersøkelsene for å finne brannårsaken, sier Rune Nielsen i Københavns Politi til TV 2.