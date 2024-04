Det opplyste flere diplomatkilder overfor nyhetsbyrået AFP natt til onsdag norsk tid.

Den palestinske selvstyremyndigheten gjenopplivet tidligere denne måneden en søknad om FN-medlemskap som først var blitt fremmet i 2011.

Et FN-medlemskap vil i praksis gjøre at Palestina anerkjennes som eget land. I dag har palestinerne status som observatørstat uten å være medlem i FN, noe som er resultat av en avstemning i FNs hovedforsamling i 2012.

Imidlertid må FNs sikkerhetsråd stå samlet bak søknaden for at Palestina kan bli medlem. USA, som er Israels fremste allierte, kan legge ned veto. Skulle en slik søknad likevel bli godkjent i Sikkerhetsrådet, vil den uansett trenge støtte fra minst to tredeler av medlemmene i FNs hovedforsamling.

USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield mener at det er vanskelig å se for seg hvordan den palestinske søknaden skal kunne bidra til en tostatsløsning i konflikten mellom Israel og palestinerne.

Tidligere denne måneden uttalte USA at etablering av en uavhengig palestinsk stat bør være resultat av direkte forhandlinger mellom Israel og palestinerne, og ikke via FN.