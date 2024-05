Det er den pågående krigen på Gazastripen som har utløst antisemittismen, ifølge rapporten fra Segerstedtinstitutet. Det har analysert utviklingen siden Hamas' angrep mot Israel 7. oktober.

– Denne bølgen kan bli vedvarende og til og med pågå i flere tiår, avhengig av hvordan krigen på Gazastripen utvikler seg, skriver Persson.

Rapporten har analysert bruken av 30 forskjellige slagord og uttrykk som er brukt av propalestinske aktivister i Sverige.

I rapporten heter det at mange av uttrykkene er kontekstavhengige, og at det for eksempel ikke er antisemittisk å rope «befri Palestina». Men uttrykket kan være antisemittisk om det for eksempel blir skrevet på skapet til en jødisk skoleelev, heter det i rapporten.

Blant eksempler på antisemittisme som har forekommet i Sverige siden krigsutbruddet, peker rapporten på at jøder gis skylden for krigen, eller at de holdes ansvarlige for Israels framferd.

– Dette har eksempelvis skjedd ved demonstrasjoner utenfor synagogene i Stockholm og Malmö, står det i rapporten.

Ifølge svenske myndigheter har antall anmeldelser for antisemittisk motiverte hatlovbrudd økt kraftig siden krigen brøt ut.