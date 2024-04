En regjeringskilde sier det har vært en stor utfordring for canadiske myndigheter å finne ut av hva som faktisk skjedde med liket av Faraj Allah Jarjour.

De fikk seg likevel litt av et sjokk da beskjeden kom om at to kister hadde blitt forvekslet på flyplassen på Cuba, og at canadieren ved en feil var sendt på en siste reise til Russland og gravlagt der.

Nå jobber myndighetene på spreng for å få hentet ham hjem igjen til Canada.

Fikk et annet lik

Jarjour, opprinnelig fra Syria, var på ferie i Varadero på Cuba da han plutselig døde under en svømmetur i havet i slutten av mars.

Det var antatt at liket hadde blitt sendt tilbake til Canada. Begravelsesbyrået som hadde fått i oppgave å forberede liket til begravelsen, begynte derimot å klø seg i hodet når mannen i kisten overhodet ikke lignet på mannen på bildet de hadde fått av de etterlatte.

Den avdøde så nemlig 20 år yngre ut, hadde masse hår og tatoveringer. Jarjour, som kom til Canada i 2016 etter å ha flyktet fra krigen i Syria, var derimot 68 år gammel og skallet da han døde.

Mannen i kisten viste seg å være fra nettopp Russland og ble sendt videre dit etter at forvekslingen ble oppdaget.

Cuba sier unnskyld

Cubas utenriksminister Bruno Rodriguez har beklaget forvekslingen overfor de etterlatte, og omtaler det hele som en «uheldig hendelse». Hans canadiske motpart Mélanie Joly sier hun virkelig føler med de etterlatte og den «ufattelige situasjonen de står overfor».

– De kommer til å grave ham opp og sende ham til Canada, sier Jarjours datter Miriam til kringkasteren CBC.

– Det er ikke en god situasjon, men vi har ikke noe valg. Det er utenfor vår kontroll. Vi må bare være tålmodige, sier hun.

Cuba har lovet å betale tilbake de 10.000 dollarene det kostet de etterlatte å hente hjem familiefaren fra Cuba. Det er fortsatt ikke klart når Jarjour omsider vil bli gravlagt på riktig sted.