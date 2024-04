De skjerpede budsjettreglene ble endelig vedtatt på et møte i EUs ministerråd mandag, melder nyhetsbyrået DPA.

I forrige uke ble reglene vedtatt av EU-parlamentet. Vedtaket i Rådet var dermed siste skritt i en lang prosess.

Heretter settes en grense for budsjettunderskudd på 3 prosent, mens gjelden ikke kan utgjøre mer enn 60 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP).

Har møtt kritikk

Land med gjeld større enn 90 prosent av BNP, må kutte den med 1 prosent i året. Særlig Tyskland har gått i bresjen for dette.

Samtidig har skal det utvises en viss fleksibilitet, og situasjonen i hvert enkelt land skal kunne tas i betraktning når planene for gjeldskuttene legges.

I tillegg kan landene få utvidet perioden med gjeldsreduksjon dersom de kan vise til troverdige planer for investeringer og økonomisk vekst.

De nye reglene har fått kritikk, særlig fra venstre- og miljøsiden, som hevder at de vil føre til nye og usosiale budsjettkutt.

13 land over streken

EU lettet litt på budsjettreglene under pandemien. Som et resultat av dette, og av Russlands invasjon i Ukraina, var budsjettunderskuddene i nesten samtlige EU-land godt over streken på 3 prosent.

Ifølge EUs statistikkbyrå Eurostat hadde 13 EU-land en større gjeldsratio enn 60 prosent i fjor. Hellas lå høyest med 161, 9 prosent, etterfulgt av Italia med 137,3 prosent og Frankrike med 110,6 prosent.

De minst gjeldstyngede landene er Estland, Bulgaria, Luxembourg, Danmark og Sverige.