Partiet sier i en kunngjøring at Vuong Dinh Hue ba om å få trekke seg på grunn av «lovbrudd og utilstrekkelighet».

Lederen for nasjonalforsamlingen er den hittil høyeste rangerte personen i Vietnam som er blitt feid vekk av en omfattende opprydning i korrupsjonssaker. Mange tusen personer, både i statsapparatet og i næringslivet, er blitt tvunget til å gå av som følge av økonomiske misligheter.

– Kamerat Vuong Dinh Hues lovbrudd og feiltrinn har utløst dårlig omtale, noe som både skader omdømmet til partiet, staten og ham selv, heter det i uttalelsen fra Kommunistpartiet.

Hue var en av de fire mektigste lederne i ettpartistaten Vietnam. Han ledet en nasjonalforsamling blottet for opposisjon, der jobben stort sett var å fungere som et ekspedisjonskontor for regjeringens vedtak.

En annen toppleder, tidligere president Vo Van Thoung, ble presset fra jobbe i forrige måned etter bare ett år i embetet. Også den gang var begrunnelsen lovbrudd og utilstrekkelighet.