Det er den første av tre rettssaker mot 27 av nettverkets medlemmer. De ni på tiltalebenken er anklaget for medlemskap i en terrororganisasjon, høyforræderi, og for ett tilfelle av drapsforsøk. Grunnet store menneskemengder utenfor rettsbygningen kom saken i gang en time senere enn planlagt.

Reichsbürger-nettverket, som ledes av aristokraten prins Heinrich XIII Reuss, nekter for at den moderne tyske staten er legitim. De mener det gamle tyske riket, staten som ble endelig oppløst av de allierte etter andre verdenskrigs slutt i 1945, fortsatt eksisterer.

I desember 2022 utførte tysk politi raid over hele Tyskland og pågrep personer fra bevegelsen de mente blant annet hadde til hensikt å utføre et væpnet angrep på den tyske nasjonalforsamlingen. Prinsen selv står tiltalt i en annen rettssak.

– Det viser styrken til vår konstitusjonelle stat at det største terroristiske Reichsbürger-nettverket vi har vært borti hittil, nå står for retten og må svare for sine militante planer om å begå kupp, sa innenriksminister Nancy Faeser til TV-kanalen ZDF.