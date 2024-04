Borrell kom med uttalelsen da han mandag deltok på et møte i regi av Verdens økonomiske forum i Riyadh i Saudi-Arabia. Der er også Norges utenriksminister, som søndag ledet et møte sammen med Saudi-Arabia om en fredsplan for Palestina og hvordan man kan legge til rette for en palestinsk stat.

– Vi skal snakke om hva som må skje på palestinsk side for å forberede en palestinsk stat, og hvordan styrke den palestinske selvstyremyndigheten slik at de også kan styre i Gaza etter en våpenhvile, sa Eide søndag.