Reuters får opplyst av en kilde med kjennskap til situasjonen at USAs spesialutsending for Midtøsten Brett McGurk ringte utenriksministrene.

Videre heter det at han ba dem om å be Iran roe ned situasjonen med Israel etter angrepet mot det iranske konsulatet i Syria 1. april, der sju medlemmer av Irans Revolusjonsgarde, blant dem to generaler, ble drept. Forespørselen skal ha blitt fulgt opp, ifølge Reuters' kilde.

Irans utenriksdepartement opplyste onsdag at landets utenriksminister hadde snakket med de fire andre utenriksministrene om situasjonen i Midtøsten.

Det tyske flyselskapet Lufthansa opplyste onsdag at de stanset flygningene til Teheran fram til torsdag. Senere publiserte det iranske nyhetsbyrået Mehr en melding om at luftrommet over hovedstaden ble stengt på grunn av en militærøvelse. Den ble senere slettet, og Mehr nektet for å ha publisert en slik melding.

Irans øverste leder Ali Khamenei sa onsdag at Israel må og skal bli straffet for angrepet. Israel har tatt på seg ansvaret for angrepet, men USAs forsvarsdepartement har sagt at angrepet var israelsk.

Iran og Israel har ligget i konflikt i flere tiår, og Iran er en viktig støttespiller for Hamas som er i krig med Israel på Gazastripen.