– I dag fikk vi en uttalelse fra Kinas utenriksminister som sier at Navalnyjs død er en «intern russisk sak». Vel, det er ikke en intern russisk sak fordi vi alle vet at dette er resultatet av det autoritære regimet i Moskva, sa Støre under sikkerhetskonferansen i München lørdag.

– Navalnyj ble urettmessig pågrepet av det russiske regimet, brutalt forgiftet og i praksis dømt til døden fordi han hadde mot til å stå opp mot Vladimir Putin, sa Stoltenberg.

Han føyer til at den beste måten å hedre Navalnyj på, er å støtte Ukraina i deres kamp mot de russiske invasjonsstyrkene.

– Beijing følger Ukraina-krigen nøye. Det som skjer i Ukraina i dag kan skje i Asia i morgen. Desto bedre det går for Putin i Ukraina, desto mer sannsynlig er det at Kinas president Xi Jinping vil bruke makt mot Taiwan, sa Nato-sjefen.