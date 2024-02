Ifølge det israelske forsvarsdepartementet dreier det seg om drøyt 2600 mål, som nå formelt vil bli innlemmet i Maale Adumim.

Den israelske forsvarsledelsen har også undertegnet en ordre som åpner for å gjøre en såkalt utpost i nærheten av Maale Adumim om til bosetning, ifølge avisa Haaretz.

Israel okkuperte Vestbredden i 1967 og har siden etablert 146 bosetninger der. I tillegg er det etablert 144 såkalte utposter.

Selv om utpostene ikke er formelt godkjent av israelske myndigheter, voktes de i stor grad av israelske soldater og mange av dem er også tilkoblet det israelske elektrisitetsnettet. De fleste bosetninger har begynt som utposter.

Ifølge israelsk statistikk bodde det ved utgangen av året 517.000 israelere i bosetninger og utposter på Vestbredden, en økning på 3 prosent fra året før.

FNs sikkerhetsråd vedtok i 2016 en resolusjon som slår fast at bosetningene og utpostene er ulovlige og krevde at all byggeaktivitet i dem straks måtte stanse.