Gallant kom ifølge avisen Haaretz med uttalelsen da han søndag besøkte israelske soldater sentralt på Gazastripen, og samtidig som Hamas forhandlet om en våpenhvile i Kairo.

– Vi ga det noe tid, og vi ønsket å oppnå en situasjon der vi kunne sikret løslatelse av gislene så fort som mulig – med noen forsinkelser i operasjonell aktivitet, sa Gallant.

Han la til at dette ble gjort fordi gislene er i en vanskelig situasjon, og at Israel må gjøre alt vi kan for å befri dem. Deretter rettet han anklager mot Hamas' forhandlingsvilje.

– Vi erkjenner at det kommer faretruende signaler om at Hamas faktisk ikke har tenkt å følge noen avtale med oss. Det betyr handling i Rafah og på hele Gazastripen i nær framtid, sa han.