I tillegg er 74 personer skadd og 67 fortsatt savnet, opplyser landets sivilforsvar.

Særlig er millionbyen Porto Alegre hardt rammet. Elva Guaiba, som renner gjennom byen, har et flomnivå på 5,04 meter, godt over 4,76 meter, som ble registrert under den katastrofale flommen i 1941.

Over 1 million mennesker mangler tilgang til drikkevann.

Mange steder er det køer av folk som prøver å komme seg om bord i busser, til tross for at bussrutene inn og ut av byen er innstilt. Fredag ble aller flygninger til og fra den internasjonale flyplassen i Porto Alegre stanset på ubestemt tid.

President Luiz Inacio Lula da Silva har lagt ut en video av at en soldat som heises ned på et hustak fra helikopter og bruker en murstien for å slå seg gjennom et tak for å redde en baby.

Flommen er forårsaket av kraftig nedbør. Det ødeleggende uværet er et resultat av en «katastrofal cocktail» av global oppvarming og værfenomenet El Niño, forteller klimatolog Francisco Eliseu Aquino til AFP.