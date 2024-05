– Hvis inflasjonsutsiktene står seg, kan styringsrenta bli senket ytterligere to ganger i løpet av det neste halvåret, skriver Riksbanken i en pressemelding.

Rentesenkningen er den første på over åtte år, etter ti rentehevinger på rad. Riksbanken skriver også at inflasjonen nærmer seg målet og er lavere enn hva de hadde regnet med.

– Informasjon som har kommet inn siden den pengepolitiske rapporten i mars styrker bildet av en inflasjon nær målet til og med på litt lengre sikt. Inflasjonsforventningene er vel forankret og lønnsøkningene moderate, heter det.

Håp for Norge

Beslutningen applauderes av sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1.

– Det er en deilig nyhet. Det viser at etter lang tid med inflasjon og rentehopp, er det endelig ett land rundt oss som setter ned renta, skriver han i en epost til NTB.

– Dette gir et håp også her hjemme. Det gjør at norske folk og bedrifter er et skritt nærmere rentekutt i Norge. Det viktigste på kort sikt er imidlertid påvirkningen av kronen og kronekursen.

Ifølge Knudsen vil rentesenkningen svekke den svenske kronen, og dermed også kunne dra med seg den norske kronen.

Hos Nordeas økonomer er det en annen tone.

– Jeg tror bedrifter og husholdninger vil bli skuffet, sier sjeføkonom Annika Winsth i Nordea.

Hun utdyper med å si at en rentesenkning i mai dreper muligheten for en ytterligere senkning i juni. Hun mener at Riksbankens beslutning er merkelig.

Oppsving for Stockholmsbørsen

Mens storbankene taper på Riksbankens beslutning, går selskapene på børsen i Stockholm opp kort tid etter beskjeden kom. Det er eiendomsselskapet SBB som øker mest blant aksjene på OMSX30-listen hvor oppgangen er på 6 prosent.

Byggeselskapet Skanska har rapportert om økt gevinst for første kvartal, men tallet var langt under analytikernes snittprognose.

Den svenske kronen er noe svekket. Euroen koster 11,73 svenske kroner og dollaren 10,91 svenske kroner rundt klokken 9.45.