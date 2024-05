– For å sende et tydelig signal må sikkerhetsmyndighetene og rettsvesenet sørge for rask og konsekvent saksbehandling, sier Tysklands innenriksminister Nancy Faeser.

Det føderale departementets oppfordring om strengere straffer skal beskytte både de folkevalgte og valgarbeidere mot vold og trusler.

Forrige uke ble den tyske SPD-politikeren Matthias Ecke angrepet og slått bevisstløs i byen Dresden da han satte opp valgplakater. Skadene var så omfattende at Ecke måtte opereres. En 17-åring som antas å ha høyreekstreme sympatier er pågrepet i saken. Hendelsen føyer seg inn rekken med flere angrep fra personer på ytre høyre fløy i landet den siste tiden.

Statistikk viser at stadig mer kriminalitet begås mot folkevalgte i Tyskland, sier Faeser. I 2023 ble det registrert 2710 lovbrudd mot folkevalgte, en økning på 53 prosent sammenlignet med året før.

– Demokratiet trenger en politisk kultur som er fri for hat og agitasjon, og enda mer fri for vold, sier Tysklands forbundspresident Frank-Walter Statenmeier.