– Fienden angrep en bil på veien mellom Maidoun og Sarira, skriver det libanesiske nyhetsbyrået NNA om fredagens angrep. Området rundt Maidoun kontrolleres av Hizbollah.

De israelske forsvaret (IDF) sier de rettet et angrep mot et ledende medlem av Jamaa Islamiya, en mindre sunnibevegelse i Libanon, som nylig kunngjorde at de vil støtte sjiamuslimske Hizbollah i kampen mot Israel. IDF sier personen som var målet for angrepet, hadde planlagt flere terrorangrep mot Israel.

Jamaa Islamiya bekrefter at to av deres medlemmer ble drept i fredagens angrep.

Hizbollah sier at de som svar avfyrte flere katjusja-raketter mot Israel fredag kveld. Israel sier rundt 30 raketter ble skutt over grensen. Noen ble skutt ned, mens andre landet i ubebodde områder. Det er ikke meldt om skadde eller drepte.