Den islamistiske bevegelsen bekreftet mandag i en uttalelse at den har godtatt våpenhvileforslaget. Hamas-leder Ismail Haniyeh har gitt beskjed om beslutningen til Qatar og Egypt.

Jubel brøt ut i gatene i byen Rafah sør på Gazastripen da nyheten ble kjent. Her har frykten bredt seg de siste dagene for at en israelsk bakkeinvasjon kunne være nær forestående.

Men kort tid senere sa en israelsk kilde til nyhetsbyrået Reuters at de ikke godtar det siste forslaget.

Angivelig inneholder det «vidtgående konklusjoner» som ikke er akseptable for Israel.

– Ballen på Israels halvdel

Nøyaktig hva våpenhvileforslaget innebærer, er ikke kjent. Den israelske kilden hevder forslaget framstår som et forsøk på å få det til å se ut som det er Israel som nekter å gå med på en avtale.

En Hamas-kilde sier til nyhetsbyrået AFP at Israel må avgjøre om de vil godta forslaget eller blokkere det.

– Nå er ballen på Israels halvdel, sier kilden.

Over en million palestinere har søkt tilflukt i Rafah som følge av krigen som har rast på Gazastripen siden oktober i fjor.

Tidligere mandag ba Israel folk i den østlige delen av Rafah om å evakuere. Dette ble tolket som at det kunne være kort tid igjen til starten av en bakkeinvasjon.

Flere faser

En Hamas-representant sier til Reuters at det siste våpenhvileforslaget omfatter våpenhvile, gjenoppbygging, retur av fordrevne personer og fangeutveksling. Alt dette har vært viktige krav fra Hamas' side.

De siste dagene har kilder både i Egypt og Hamas sagt at en våpenhvile kan gjennomføres i flere faser. I løpet av disse kan Hamas frigi israelske gisler, mens Israel trekker styrker tilbake fra Gazastripen.

En av Hamas' ledere bekrefter mandag at det siste forslaget er basert på tre faser som hver vil være på 42 dager.

Imidlertid har avstanden mellom partene lenge framstått som stor. Hamas ønsker en avtale som får slutt på krigen, mens Israel sier landets offensiv på Gaza må fortsette inntil Hamas-regimet er borte.

Samtale med Biden

Mens Israel har fortsatt invasjonsforberedelsene mot Rafah, har landets viktigste allierte – USA – bedt Israel om ikke å invadere. Det samme har en lang rekke andre land.

USAs syn ble gjentatt mandag i en telefonsamtale mellom president Joe Biden og Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Hjelpeorganisasjoner frykter at en katastrofal humanitær situasjon vil bli enda verre hvis store israelske styrker rykker inn i Rafah. Israel mener på sin side at dette er nødvendig for å knuse Hamas-regimet, som fortsatt har makten i deler av Gazastripen.