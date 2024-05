– Sveits er overbevist om at Russland må være involvert i prosessen. En fredsprosess uten Russland er ikke mulig, sier Sveits' regjering i en uttalelse.

De legger til at de alltid har vært åpne for å invitere Russland, men at russerne gjentatte ganger har gjort det klart at de ikke er interessert. Russiske myndigheter har pekt på at Sveits har innført samme sanksjoner mot Russland som EU etter fullskalainvasjonen i februar 2022, og mener derfor at de ikke er en troverdig fredsmekler.

I januar ble det kjent at Sveits skulle være vertskap for et toppmøte om fred i Ukraina, på forespørsel fra Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Blant delegasjonene som er invitert, er medlemmene av G7, G20, Brics-landene, EU, internasjonale organisasjoner og to religiøse representanter. Toppmøtet holdes 15.–16. juni i Bürgenstock utenfor Luzern i Sveits.