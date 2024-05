Høyrepartiet VMRO-DPMNEs valgseier var suveren, og det styrende sosialdemokratiske partiet SDSM erkjente valgnederlag før noen offisielle valgresultater var offentliggjort. Ifølge valgkommisjonen får partiet minst 59 av nasjonalforsamlingens 120 plasser.

SDSM-leder og eksstatsminister Dimitar Kovacevski gratulerte VMRO-DPMNE før partiet selv feiret seieren. SDSM får bare 19, mens de resterende deles av en rekke mindre partier.

– Vi har lyktes: Makedonia vant. Det er en historisk seier for folket, sa VMRO-DPMNE-leder Hristijan Mickoski i sin seierstale.

Valgseieren til nasjonalistiske partiet vil trolig få mye å si for Nord-Makedonias ambisjoner om å bli med i EU. Mickoski har nektet å anerkjenne landets navneendring og den historiske avtalen med Hellas fra 2018 som førte til den. Avtalen løste en langvarig floke og lot landet bli med i Nato.

Mickoski har også sverget å holde en hard linje overfor Bulgaria i en historie- og språktvist som har ført til at Bulgaria har blokkert Nord-Makedonias medlemssamtaler med EU de to siste årene. Bulgaria krever at makedoniere endrer grunnloven for å anerkjenne landets bulgarske minoritet.

I presidentvalget, som også ble gjennomført onsdag, ligger den VMRO-DMPNE-støttede kandidaten Gordana Siljanovska Davkova an til å bli landets første kvinnelige president etter å ha slått landets nåværende president Stevo Pendarovski.