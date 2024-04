En israelsk gruppe som jobber for løslatelse av gislene, har identifisert dem som Keith Siegel og Omri Miran, som ble bortført under Hamas-angrepet 7. oktober.

Miran syntes å være under press da han snakket i videoen, ifølge AFP.

– Jeg har vært her i Hamas' fangenskap i 202 dager. Situasjonen er ubehagelig, vanskelig, og det er mange bomber. Det er på tide med en avtale som får oss ut herfra, trygt og ved god helse. Fortsett å protestere, så det blir en snarlig avtale, sier han.

Videoen ble lagt ut bare tre dager etter at Hamas la ut en annen video som viste gisselet Hersh Goldberg-Polin i live.

– Beviset om at de lever, er det klareste signalet om at Israels regjering må gjøre alt for å komme fram til en avtale om at alle gislene må returneres før uavhengighetsdagen (14. mai), sier Hostages and Missing Families Forum.

Videoen ble sluppet mens Hamas sier de vurderer Israels siste motforslag om en våpenhvile.