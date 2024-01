Et nytt direktiv mot fluorholdige klimagasser, såkalte F-gasser, ble tirsdag vedtatt i EU-parlamentet med stort flertall. Forbudet vil redusere EUs klimabelastning med 2,5 prosent.

– Tiltakene vil redusere EUs klimapåvirkning markant, så mye at det svarer til utslippene fra luftfarten i hele EU, sier det danske parlamentsmedlemmet Nikolaj Villumsen til nyhetsbyrået Ritzau.

– Avgjørende

Ifølge direktivet skal F-gassene fases ut gradvis. I 2050 skal det være helt slutt.

Det blir også forbudt å sende varer som inneholder F-gasser til det europeiske markedet dersom det finnes alternativer.

Å få slutt på bruken av F-gasser er avgjørende, mener Bas Eickhout fra partigruppen De grønne i EU-parlamentet.

– Ikke bare fordi disse gassene er ekstremt skadelige for klimaet, men fordi vi også gir forutsigbare rammevilkår for industrien. Europeiske selskaper er allerede i front når det gjelder å utvikle rene alternativer, så denne loven er bra både for klimaet og europeisk økonomi, sier han.

Forbudt i Norge

F-gasser, som gjerne brukes i produksjon av kjøleskap, luftkondisjoneringssystemer og varmepumper, er opptil 25.000 ganger mer klimaskadelig enn andre drivhusgasser. De erstattet de klimaskadelige CFC-gassene som ble forbudt på 2000-tallet.

EUs ministerråd har allerede vedtatt direktivet. Nå gjenstår det kun en formell godkjenning før forbudet trer i kraft.

I Norge ble de kraftigste F-gassene forbudt i 2020.