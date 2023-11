Ministre fra Saudi-Arabia, Egypt og Jordan sier på en pressebrifing i London at våpenhvileavtalen – som inkludere løslatelse av gisler og økt bistand til Gazastripen – til syvende og sist bør lede fram til en gjenopptakelse av samtaler om en tostatsløsning.

Saudi-Arabias utenriksminister, prins Prince Faisal bin Farhan Al Saud, sier den humanitære bistanden må fortsette og utvides, og at den ikke må betinges av frigivning av flere gisler.

– Enhver økt humanitær tilgang som følger av denne avtalen, må beholdes og bygges videre på. Det må ikke på noe tidspunkt komme en innskrenking i denne tilgangen basert på fremdriften for at flere gisler slippes fri. Det er fullstendig uakseptabelt å straffe sivilbefolkningen i Gaza for gisseltakingen, sier ministeren.

Så langt er partene enige om at 50 gisler skal frigis, samtidig som Israel skal løslate 150 fengslede palestinere.