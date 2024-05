– Disse hendelsene er en del av en intensiverende kampanje som Russland fortsetter å utføre over hele det euroatlantiske området, inkludert på alliansens territorium, heter det i uttalelsen.

Nato trekker spesielt fram Tsjekkia, Estland, Tyskland, Latvia, Litauen, Polen og Storbritannia, og peker på sabotasje, voldshandlinger, cyberangrep og desinformasjonskampanjer som eksempler.

Den siste tiden har europeiske sikkerhetstjenester avslørt en rekke aktiviteter de kaller russisk spionasje, inkludert et spionnettverk bak et nettbasert mediehus som ble avslørt i Tsjekkia.

Europeiske medier har også rapportert at et medlem av ytre høyre-partiet Alternativ for Tyskland (AfD) skal ha mottatt penger fra det prorussiske mediehuset, noe den aktuelle politikeren selv nekter for.

Nato-sjef Jens Stoltenberg fordømmer Russlands opptreden og oppfordrer landet til å overholde sine internasjonale forpliktelser.

– Disse handlingene vil ikke avskrekke oss fra å støtte Ukraina, skriver han på X.