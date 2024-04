I videoen sier Frederiksen blant annet at etter suksessen med å avskaffe den røde dagen store bededag, vil regjeringen nå også avskaffe pinsen, påsken og julen. Videoen er en såkalt deepfake, laget ved å manipulere videoer og lydopptak av statsministeren ved hjelp av såkalt kunstig intelligens.

– Jeg synes det er langt over streken at Dansk Folkeparti lager en deepfake av en politisk motstander. Det er også et problem for demokratiet og samfunnet, sier Danmarks digitaliseringsminister Marie Bjerre. Hun har kunstig intelligens som sitt politiske ansvarsområde.

– Hvis man vil lage deepfakes av personer, så må man be om tillatelse. Det er det riktige måten å gjøre det på, fortsetter hun.

Dansk Folkeparti-leder Morten Messerschmidt sa mandag at de ikke hadde spurt statsministeren om samtykke før de lagde videoen.