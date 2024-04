Natt til fredag var det eksplosjoner flere steder i Iran, og anonyme kilder hevet overfor amerikanske medier at Israel hadde gjennomført et angrep på Iran.

– Vi er ikke blitt rammet av et angrep utenfra, diskusjonene går mer i retning av infiltrasjon enn angrep, sier den iranske embetspersonen, som ikke ønsker å bli navngitt, til Reuters.

En iransk analytiker sier fredag til en TV-kanal i landet at «minidroner» er blitt skutt ned i byen Isfahan. Disse ble operert av infiltratører inne i Iran, hevdet analytikeren.

Myndighetene i Israel har så langt ikke bekreftet at de har gjennomført noe angrep, og regjeringen i Iran har ikke bekreftet at de er blitt angrepet av Israel.

En offiser i den iranske hæren, Siavosh Mihandoust, sier til statlig iransk TV at luftvern har skutt mot et «mistenkelig objekt» i Isfahan, men at det ikke har oppstått skader i byen.